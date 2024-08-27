गर्ल्स नाइट को मेमोरेबल बना देंगी ओटीटी की ये फिल्में

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 27, 2024

नेटफ्लिक्स पर फिल्म 'डबल एक्सल' को आप अपने गर्ल्स के साथ देख सकती हैं।

'क्रू' फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एन्जॉय कर सकते हैं।

शिल्पा शेट्टी की फिल्म 'सुखी' नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।

इस लिस्ट में नेटफ्लिक्स पर मौजूद फिल्म 'गिन्नी और जॉर्जिया' भी शामिल है।

अमेजन प्राइम पर फिल्म 'मीन गर्ल्स' भी इस लिस्ट में शुमार है।

'गिलमोर गर्ल्स' फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।

नेटफ्लिक्स पर फिल्म 'टू ऑल द बॉयज आई हैव लव्ड बिफोर' मौजूद है।

'मदर ऑफ द ब्राइड' फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।

फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' सोनी लिव पर उपलब्ध है।

