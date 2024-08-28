अमेजन पर मौजूद इन टॉप 9 इंडियन थ्रिलर फिल्मों को जरूर देखें
| Aug 28, 2024
फिल्म 'योद्धा' में सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग आपको इम्प्रेस कर देगा।
इस लिस्ट में विद्या बालन की थ्रिलर फिल्म 'जलसा' का नाम भी शुमार है।
फिल्म 'वध' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
'पठान' फिल्म में शाहरुख खान ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता था।
शाहिद कपूर की थ्रिलर फिल्म 'हैदर' की कहानी बहुत ही इंट्रेस्टिंग है।
सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'शेरशाह' आपके वीकेंड को शानदार बना देगा।
अजय देवगन की थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 2' में हर एक सीन्स मजेदार है।
'विक्रम वेधा' फिल्म में सैफ अली खान और ऋतिक रोशन लीड रोल में दिखें थे।
थ्रिलर फिल्म 'कहानी' में विद्या बालन लीड रोल में नजर आईं हैं।
