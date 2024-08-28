अमेजन पर मौजूद इन टॉप 9 इंडियन थ्रिलर फिल्मों को जरूर देखें

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 28, 2024

फिल्म 'योद्धा' में सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग आपको इम्प्रेस कर देगा।

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में विद्या बालन की थ्रिलर फिल्म 'जलसा' का नाम भी शुमार है।

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'वध' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।

Source: Bollywoodlife.com

'पठान' फिल्म में शाहरुख खान ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता था।

Source: Bollywoodlife.com

शाहिद कपूर की थ्रिलर फिल्म 'हैदर' की कहानी बहुत ही इंट्रेस्टिंग है।

Source: Bollywoodlife.com

सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'शेरशाह' आपके वीकेंड को शानदार बना देगा।

Source: Bollywoodlife.com

अजय देवगन की थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 2' में हर एक सीन्स मजेदार है।

Source: Bollywoodlife.com

'विक्रम वेधा' फिल्म में सैफ अली खान और ऋतिक रोशन लीड रोल में दिखें थे।

Source: Bollywoodlife.com

थ्रिलर फिल्म 'कहानी' में विद्या बालन लीड रोल में नजर आईं हैं।

Source: Bollywoodlife.com

