स्कूल लाइफ पर बेस्ड हैं ये टॉप 9 कोरियन ड्रामा, ओटीटी पर देखें
| Aug 23, 2024
कोरियन ड्रामा स्कूल को आप जी 5 पर देख सकते हैं।
हाओ टू बाय अ फ्रेंड अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है।
2019 की एट एटिन को आप एमएक्स प्लेयर पर एंजॉय कर सकते हैं।
अ लव सो ब्यूटीफुल नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।
ट्रू ब्यूटी कोरियन ड्रामा अमेजन प्राइम पर मौजूद है।
कोरियन ड्रामा गो बैक कपल को आप अमेजन प्राइम पर एंजॉय कर सकते हैं।
द स्कूल नर्स फाइल्स के-ड्रमा नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।
2020 की सीरीज एक्स्ट्राकरिकुलर नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।
इस लिस्ट में 2020 का कोरियन ड्रामा लाइव ऑन भी शामिल है।
