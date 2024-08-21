ओटीटी पर मौजूद इन कॉमेडी मार्वल मूवीज को देख आ जाएगा मजा

Aug 21, 2024

'गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी' फिल्म को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं।

फिल्म अमेजन प्राइम पर 'थॉर: रैग्नारॉक' को आप एन्जॉय कर सकते हैं।

'स्पाइडर मैन: होमकमिंग' फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।

फिल्म 'द अवेंजर्स' अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है।

इस लिस्ट में फिल्म 'एंट मैन एंड द वाष्प' भी शुमार है।

फिल्म 'डेडपूल एंड वॉल्वरिन' जल्द ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो जाएगी।

'स्पाइडर मैन: फार फ्रॉम होम' फिल्म सोनी लिव पर मौजूद है।

फिल्म 'आई ऍम ग्रूट' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है।

'आयरन मैन' फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मौजूद है।

