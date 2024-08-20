दिमाग घुमा देंगी ओटीटी पर मौजूद ये टॉप 9 रिवेंज थ्रिलर फिल्में
| Aug 20, 2024
फिल्म 'हिट द फर्स्ट केस' नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम दोनों पर अवेलेबल है।
अजय देवगन स्टारर फिल्म 'दृश्यम' जिओ सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।
'बाहुबली: द कॉन्क्लूजन' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।
'वध' फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।
फिल्म 'हसीना दिलरुबा' को आप नेटफ्लिक्स पर एन्जॉय कर सकते हैं।
अमेजन प्राइम पर आप बाहुबली: द बिगिनिंग को देख सकते हैं।
फिल्म 'एक हसीना थी' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है।
कार्तिक आर्यन की फिल्म 'फ्रेडी' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मौजूद है।
फिल्म 'बदला' नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है।
