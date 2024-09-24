1 नंबर हैं मारधाड़ वाली ये टॉप 9 साउथ फिल्में
Ankita Kumari
| Sep 24, 2024
नेटफ्लिक्स पर आप फिल्म 'सालार' का लुत्फ उठा सकते हैं।
अमेजन प्राइम पर फिल्म 'असुरन' देखी जा सकती है।
2022 की फिल्म 'विक्रम' जी 5 पर मौजूद है।
'केजीएफ' फिल्म को आप अमेजन प्राइम पर एन्जॉय कर सकते हैं।
फिल्म 'बाहुबली' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है।
2015 की फिल्म 'आई' जी 5 पर अवेलेबल है।
नेटफ्लिक्स पर आप फिल्म 'आरआरआर' देख सकते हैं।
इस लिस्ट में रजनीकांत की फिल्म 'जेलर' का नाम भी शुमार है।
2019 की फिल्म 'कैथी' अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है।
