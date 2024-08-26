रातों की नींद उड़ा देंगी साउथ की ये हॉरर फिल्में, ओटीटी पर है उपलब्ध
| Aug 26, 2024
सोनी लिव पर आप फिल्म 'भूताकालम' देख सकते हैं।
फिल्म 'अरनमनाई 4' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है।
'पिज्जा' फिल्म को आप अमेजन प्राइम पर एन्जॉय कर सकते हैं।
फिल्म 'अंधाघरम' नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।
'एकड़कि पोतावु चिन्नवाडा' फिल्म अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है।
अमेजन प्राइम पर आप फिल्म 'पिसासू' को देख सकते हैं।
फिल्म '13 बी' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मौजूद है।
'अरुंधति' फिल्म को आप अमेजन प्राइम पर एन्जॉय कर सकते हैं।
2024 की फिल्म 'भिन्ना' जी 5 पर उपलब्ध है।
