ओवरथिंकिंग करने से अच्छा देख डालें एमएक्स प्लेयर की ये 9 वेब सीरीज

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 09, 2024

'इंदौरी इश्क' वेब सीरीज को आप अपने पार्टनर के साथ देख सकते हैं।

'जमनापर' वेब सीरीज भी काफी मजेदार है।

2020 में रिलीज हुई सीरीज 'आश्रम' का मजा आप एमएक्स प्लेयर पर उठा सकते हैं।

सीरीज 'नाम, नमक और निशान' एमएक्स प्लेयर पर नई आई है।

'मतस्या कांड' वेब सीरीज भी इस लिस्ट में शामिल है।

2019 की वेब सीरीज 'हैलो मिनी' को आप एमएक्स प्लेयर पर एंजॉय कर सकते हैं।

वेब सीरीज 'एक थी बेगम' की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है।

2023 की वेब सीरीज 'बेकाबू' को आप अपने दोस्तों के साथ देख सकते हैं।

इस लिस्ट में सीरीज 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' का नाम भी शुमार है।

