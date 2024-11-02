इस वीकेंड OTT पर देखें साउथ की ये वेब सीरीज, मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Nov 02, 2024

साउथ की फिल्म और सीरीज में रोमांस से लेकर मिस्ट्री, एक्शन,सस्पेंस और थ्रिलर भी देखने को मिलता है.

तो चलिए आपको बताते हैं साउथ इंडियन वेब सीरीज जो आपको जरूर देखनी चाहिए.

प्राइम की सीरीज 'केरल क्राइम फाइल्स' में आपको सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलेगी.

'पोचर' वेब सीरीज केरल के घने जंगलों में हाथ‍ियों के श‍िकार की सच्‍ची घटनाओं पर आधारित है.

वेब सीरीज 'धूता' में नाग चैतन्या, पार्वती और प्रिया भवानी शंकर मुख्य भूमिकाओं में हैं.

'व्यवस्था' सीरीज को आप जी 5 पर एन्जॉय कर सकते हैं.

नेटफ्लिक्स की सीरीज 'द विलेज' एक नए थ्रिल कॉन्सेप्ट के साथ दर्शकों के सामने लाई गई है.

सीरीज 'वधांधी: द फैबल ऑफ वेलोनी' को अमेजन प्राइम पर देखा जा सकता है.

2024 की सीरीज 'इंस्पेक्टर ऋषि' अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है.

