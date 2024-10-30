एमएक्स प्लेयर पर मुफ्त में मिलेंगी ये थ्रिलर फिल्में, भरा पड़ा है सस्पेंस
Pratibha Gaur
| Oct 30, 2024
'डेंजर्स' फिल्म में भर-भरकर सस्पेंस देखने को मिलेगा.
'वडा चेन्नई' फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन आप एम एक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.
'पी2' फिल्म में भी क्राइम के साथ-साथ जबरदस्त थ्रिलर देखने को मिलेगा.
'फॉलो मी' फिल्म को भी आप एम एक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.
'बोरेगो' फिल्म का भी हिंदी डब्ड वर्जन आप एमएक्स प्लेयर पर मुफ्त में देख सकते हैं.
'माफिया' फिल्म को आप मुफ्त में देख सकते हैं. त
'रेकर' इस क्राइम थ्रिलर फिल्म को भी आप मुफ्त में देख सकते हैं.
'साराभम' फिल्म हिंदी में एमएक्स प्लेयर पर मौजूद हैं.
'डेथ ऑफ मी' यह फिल्म भी हिंदी में एमएक्स प्लेयर पर उपलब्ध है.
'विक्रम वेधा' फिल्म का सस्पेंस देख आपका दिमाग खराब हो जाएगा.
