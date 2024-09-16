एमएक्स प्लेयर की इस हफ्ते की टॉप फिल्में और सीरीज

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 16, 2024

फिल्म 'गैंग्स ऑफ बनारस' नंबर 1 पर है।

दूसरे नंबर पर फिल्म 'रोमांस' है।

वहीं तीसरे नंबर पर फिल्म 'देव' है।

चौथे नंबर पर सीरीज 'इंदौरी इश्क' है।

वेब सीरीज 'आश्रम' पांचवें नंबर पर है।

फिल्म 'वर्ल्ड फेमस' छठे नंबर पर चल रही है।

शॉर्ट फिल्म 'सेक्सी एनकाउंटर' सातवें नंबर पर है।

आंठवें नंबर पर फिल्म 'हवस' है।

नौवें नंबर पर फिल्म 'स्नेक्स' चल रही है।

