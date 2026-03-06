नाना पाटेकर की 'संकल्प' से पहले MX Player पर देखें ये वेब सीरीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 06, 2026
बॉबी देओल की वेब सीरीज 'आश्रम' के सभी सीजन को काफी पसंद किया गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर मोहित रैना की वेब सीरीज 'भौकाल' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
Source:
Bollywoodlife.com
क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज 'रक्तांचल' रिलीज होते ही लोगों के बीच छा गई.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'मत्स्य कांड' की कहानी ने लोगों का दिमाग घुमा दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
एमएक्स प्लेयर की 'हाई' ओटीटी की पॉपुलर वेब सीरीज में से एक है.
Source:
Bollywoodlife.com
विवेक ओबेरॉय और सुनील शेट्टी की वेब सीरीज 'धारावी बैंक' की काफी चर्चा में रही.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रतीक बब्बर की वेब सीरीज 'चक्रव्यूह' स्ट्रीम होते ही चर्चा में आई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: व्हाइट साड़ी में हुस्न परी बनीं सान्या मल्होत्रा, किलर पोज से फैंस को किया क्लीन बोल्ड
अगली वेब स्टोरी देखें.