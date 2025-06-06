Netflix और Prime Videos पर जरूर देखें सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर ये वेब सीरीज
Pratibha Gaur
| Jun 06, 2025
बॉबी देओल की 'आश्रम' वेब सीरीज को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
अऱशद वारसी की 'असुर' वेब सीरीज भी प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.
बार्ड ऑफ ब्लड, इस वेब शो को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
दिल्ली क्राइम्स, इस वेब सीरीज को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
मनोज बाजपेयी और कोंकणा सेन शर्मा की वेब सीरीज 'किलर सूप' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
'मिर्जापुर' यह वेब सीरीज भी प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.
जयदीप अहलावत की 'पाताल लोक' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
सेक्रेड गेम्स, इस वेब सीरीज को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
तांडव, यह वेब सीरीज भी प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.
