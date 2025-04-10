Netflix Thriller Movies: नेटफ्लिक्स की इन जबरदस्त फिल्मों को देख चकरा जाएगा सिर
| Apr 09, 2025
रणबीर कपूर की 'एनिमल' फिल्म में जबरदस्त खून खराबा देखने को मिलेगा.
भूमि पेडनेकर की 'भक्षक' देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.
'चोर निकल के भागा' यामी गौतम की यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें.
'करी एंड साइनाइड' इस फिल्म में भी आपको काफी सस्पेंस देखने को मिलेगा.
'धमाका' यह फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें.
'जना 2022' इस फिल्म को भी नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें.
दुलकर सलमान की 'कुरुप' फिल्म का सस्पेंस आपके होश उड़ा देगा.
जाह्नवी कपूर की 'उलझ' मूवी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.
