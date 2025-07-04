Netflix की इन 8 क्राइम थ्रिलर फिल्मों के देख हो जाएगी हालत खराब

Jul 04, 2025

रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' में खूब खून खराबा देखने को मिलेगा.

भूमि पेडनेकर की फिल्म 'भक्षक' देखकर आपको खूब डर लगेगा.

'चोर निकल के भागा' इस फिल्म को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

करी एंड साइनाइड, ये मूवी भी आप अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

'धमाका' साउथ की इस मूवी का हिंदी रीमेक आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

जना 2022, आप नेटफ्लिक्स पर यह क्राइम थ्रिलर फिल्म भी देख सकते हैं.

दुल्कर सलमान की 'लकी भास्कर' फिल्म का सस्पेंस आपके होश उड़ा देगा.

जाह्नवी कपूर की फिल्म 'उलक्ष' को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

