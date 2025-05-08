Netflix पर जरूर देखें ये जबरदस्त क्राइम थ्रिलर फिल्में, खड़े हो जाएंगे रोंगटे
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| May 08, 2025
'करी एंड साइनाइड' यह फिल्म असल कहानी पर बनी है, जिसका सस्पेंस आपके होश उड़ा देगा.
लिस्ट में रणबीर कपूर की 'एनिमल' का नाम भी शामिल है.
भूमि पेडनेकर की फिल्म 'भक्षक' में जबरदस्त क्राइम और थ्रिलर देखने को मिलेगा
'चोर निकल के भागा' इस मूवी का सस्पेंस भी आपके होश उड़ा देगा.
'धमाका' साउथ की इस मूवी का हिंदी रीमेक आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
जना 2022, आप नेटफ्लिक्स पर यह क्राइम थ्रिलर फिल्म भी देख सकते हैं.
कुरुप, दुलकर सलमान की यह मूवी भी नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें.
उलझ, जाह्नवी कपूर और गुलशन दैवेया की यह फिल्म देखकर आपका दिमाग उलझ जाएगा.
