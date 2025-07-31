Netflix की ये 9 क्राइम थ्रिलर फिल्में देखकर कांप जाएगी रूह

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jul 31, 2025

रणबीर कपूर की वायलेंट फिल्म 'एनिमल' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

Source: Bollywoodlife.com

भूमि पेडनेकर की 'भक्षक' आपके दिल और दिमाग को हिलाकर रख देगी.

Source: Bollywoodlife.com

यामी गौतम और सनी कौशल की 'चोर निकल के भागा' फिल्म नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें.

Source: Bollywoodlife.com

साउथ की मूवी 'धमाका' में जबरदस्त सस्पेंस छुपा हुआ है.

Source: Bollywoodlife.com

जना 2022, आप नेटफ्लिक्स पर यह क्राइम थ्रिलर फिल्म भी देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दुलकर सलमान की 'कुरुप' फिल्म में तगड़ा सस्पेंस आपके होश उड़ा देगा.

Source: Bollywoodlife.com

जाह्नवी कपूर की 'उलझ' आपके दिमाग को भी उलझा देगी.

Source: Bollywoodlife.com

करी एंड साइनाइड, सच्ची घटना पर आधारित ये मूवी भी आप अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: कियारा आडवाणी की इन फोटोज को देख हार बैठेंगे दिल, खूबसूरती देख हो जाएंगे दीवाने

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.