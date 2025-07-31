Netflix की ये 9 क्राइम थ्रिलर फिल्में देखकर कांप जाएगी रूह
Pratibha Gaur
| Jul 31, 2025
रणबीर कपूर की वायलेंट फिल्म 'एनिमल' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
भूमि पेडनेकर की 'भक्षक' आपके दिल और दिमाग को हिलाकर रख देगी.
यामी गौतम और सनी कौशल की 'चोर निकल के भागा' फिल्म नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें.
साउथ की मूवी 'धमाका' में जबरदस्त सस्पेंस छुपा हुआ है.
जना 2022, आप नेटफ्लिक्स पर यह क्राइम थ्रिलर फिल्म भी देख सकते हैं.
दुलकर सलमान की 'कुरुप' फिल्म में तगड़ा सस्पेंस आपके होश उड़ा देगा.
जाह्नवी कपूर की 'उलझ' आपके दिमाग को भी उलझा देगी.
करी एंड साइनाइड, सच्ची घटना पर आधारित ये मूवी भी आप अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.
