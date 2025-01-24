Netflix Crime Thriller: क्राइम से भरपूर इन फिल्मों को देख कांप जाएंगी रूह

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 24, 2025

'करी एंड साइनाइड' सत्य घटना पर आधारित यह डॉक्यूमेंट्री आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी.

रणबीर कपूर की 'एनिमल' में भी आपको जबरदस्त खून खराबा देखने को मिलेगा.

नेटफ्लिक्स पर मौजूद जाह्नवी कपूर की 'उलझ' देखकर आपका दिमाग भी पूरी तरह से उलझ जाएगा.

भूमि पेडनेकर की 'भक्षक' आपके दिल और दिमाग को हिलाकर रख देगी.

नेटफ्लिक्स पर आप क्राइम और मिस्ट्री से भरपूर 'जन 20222' मूवी जरूर देखें.

दुल्कर सलमान की 'कुरूप' फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

'चोर निकलकर भागा' फिल्म को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'धमाका' फिल्म में जबरदस्त क्राइम और थ्रिलर देखने को मिलेगा.

'द बकिंघम मर्डर्स' में भी आपको जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा

