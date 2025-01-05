Black Warrant समेत अगले 25 दिनों में Netflix पर रिलीज होंगी ये फिल्में-वेब सीरीज
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 05, 2025
'वेन द स्टार्स गॉसिप्स' 4 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है.
'ब्लैक वारंट' यह भारतीय वेब सीरीज 10 जनवरी को रिलीज होगी.
'माई हैप्पी मैरिज' का दूसरा सीजन 6 जनवरी को रिलीज होने वाला है.
सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर वेब सीरीज 'द ब्रेकथ्रो' 7 जनवरी को रिलीज होगा.
ग्लैमर से भरी वेब सीरीज 'दुबई ब्लिंग' 8 जनवरी को रिलीज होगी.
'साकामोटो डेज' के नए एपिसोड आप 11, 18 और 25 जनवरी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'द वर्किंग डैड' इस वेब सीरीज को आप 13 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.
ऋतिक रोशन और राकेश रोशन की डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'द रोशन्स' 17 जनवरी को रिलीज होगी.
वहीं 'द स्नो गर्ल' 31 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी.
