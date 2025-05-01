ये है नेटफ्लिक्स की सबसे खतरनाक वेबसीरीज, 8वीं देखने में लगेगा डर

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | May 01, 2025

बेताल, यह वेबसीरीज देखकर आपकी रूह कांप जाएगी.

राधिका आप्टे की 'घाउल' वेब सीरीज को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

द मिडनाइट क्लब, इस वेब सीरीज को देख आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी.

टूथपरी, राजकुमार राव की इस वेब सीरीज को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

अरण्यक, रवीना टंडन का यह शो आप नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें.

पैरानॉर्मल, इस वेब सीरीज को देखकर आपकी दिमाग की नसें फट जाएगी.

हांटेड, इस वेब सीरीज को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

मैरिआने, इस डरावने वेब शो को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

हेलाबाउंड, यह वेब सीरीज भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

