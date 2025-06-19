Netflix की ये 8 हॉरर शोज देख कांपेगा कलेजा, कमरे की लाइट ऑन करने में भी लगेगा डर

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jun 19, 2025

नेटफ्लिक्स के सीरीज 'बेताल' में डर का खौफनाक चेहरा देखने को मिलेगा.

रवीना टंडन के शो 'अरण्यक' में भी खूब डर और सस्पेंस मौजूद हैं.

राधिका आप्टे के 'घोल' वेब शो देखकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी.

'हॉन्टेड', इस हॉरर फिल्म को देखकर आपको अकेले में भी खूब डर लगेगा.

'टूथपरी' इस शो को देखने के लिए भी आपको काफी हिम्मत जुटानी पड़ेगी.

'द मिडनाइट क्लब', अगर आपका कलेजा मजबूत है, तभी यह शो देखें.

'हेलबाउंड', इस वेब शो को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

मैरिआने, इस डरावने वेब शो को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

