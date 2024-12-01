ये है Netflix की मोस्ट वॉच्ड Web Series, जल्द रिलीज होगा दूसरा पार्ट
Pratibha Gaur
| Dec 01, 2024
साल 2022 में 'वेंस्डे' वेब सीरीज रिलीज हुई थी, जिसे काफी पसंद किया गया था.
इस वेब सीरीज में जेना ऑर्टेगा लीड रोल में नजर आई थीं. यह वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.
इस शो के कुल 8 एपिसोड रिलीज हुए थे, जिसमें जबरदस्त सस्पेंस दिखाया गया है.
इस सीरीज को 12 एमी अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से 4 अवॉर्ड भी मिले थे.
अंग्रेजी भाषा की सीरीज को सबसे ज्यादा देखा गया था, जिसने इतिहास रचा दिया था.
बता दें कि अब जल्द ही इस शो का अगला सीजन रिलीज होने वाला है.
'वेंस्डे' वेब सीरीज का दूसरा पार्ट अगले साल 2025 में रिलीज होने वाला है.
इस शो के दूसरे पार्ट को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं.
