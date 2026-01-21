'कोहरा 2' की रिलीज से पहले देख डालें नेटफ्लिक्स की ये वेब सीरीज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 20, 2026

वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' आते ही छा गई थी. इसे काफी पसंद किया गया था.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'द रेलवे मेन' की सच्ची घटना देखकर लोग हैरान रह गए थे.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'खाकीः द बिहार चैप्टर' में काफी क्राइम दिखाया गया है.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'जामताड़ा' में रियल क्राइम ने लोगों के होश उड़ा दिए थे.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'घोल' की कहानी को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'गन्स ऑफ गुलाब' रिलीज होते ही चर्चा में आ गई थी.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'किलर सूप' को लोगों ने खूब देखा और सुर्खियों बनी रही थी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: जर्दोजी लहंगा और... ट्रेडिशनल लुक में बला की खूबसूरत लगीं सारा अर्जुन, देख दीवाने हुए फैंस

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.