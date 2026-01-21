'कोहरा 2' की रिलीज से पहले देख डालें नेटफ्लिक्स की ये वेब सीरीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 20, 2026
वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' आते ही छा गई थी. इसे काफी पसंद किया गया था.
वेब सीरीज 'द रेलवे मेन' की सच्ची घटना देखकर लोग हैरान रह गए थे.
वेब सीरीज 'खाकीः द बिहार चैप्टर' में काफी क्राइम दिखाया गया है.
वेब सीरीज 'जामताड़ा' में रियल क्राइम ने लोगों के होश उड़ा दिए थे.
वेब सीरीज 'घोल' की कहानी को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला.
वेब सीरीज 'गन्स ऑफ गुलाब' रिलीज होते ही चर्चा में आ गई थी.
वेब सीरीज 'किलर सूप' को लोगों ने खूब देखा और सुर्खियों बनी रही थी.
