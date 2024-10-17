दीवाली वीक पर फैमिली के साथ ओटीटी पर देखें सस्पेंस से भरपूर ये 10 फिल्में
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 17, 2024
नेटफ्लिक्स पर 'मर्डर माइंडफुली' में धमाकेदार थ्रिलर देखने को मिलेगा. इस फिल्म को 31 अक्टूबर को देख सकेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'डोंट कम होम' में फैमिली ड्रामा के साथ-साथ सस्पेंस भी देखने को मिलेगा. ये फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
सीरीज 'डिप्लोमैट' का सीजन 2 जल्द ही आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स सीरीज 'हेलबाउंड' का भी सीजन 2 अक्टूबर में आएगा. इस फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस के साथ थ्रिलर भी है.
Source:
Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स की फिल्म 'हाईजैक 93' में धमाकेदार एक्शन को 23 अक्टूबर से एंजॅाय कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'द मैनहैटन ऐलियन ऐब्डक्शन' फिल्म में आप एलियन ड्रामा का मजा ले सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स सीरीज 'मार्था' एक सस्पेंस और फैमिली ड्रामा है. इस फिल्म को आप फैमिली के साथ 30 अक्टूबर से देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'गो अहेड, ब्रदर' सीरीज में धांसू क्राइम थ्रिलर देखने को मिलने वाला है.
Source:
Bollywoodlife.com
हॅाटस्टार पर नीना गुप्ता की '1000 बेबीज' .को भी फैमिली के साथ एंजॅाय कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अदा शर्मा की सीरीज 'रीता सान्याल' हॅाटस्टार पर एंजॅाय कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन 10 फिल्मों में दिखी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के रोमांस की झलक
अगली वेब स्टोरी देखें.