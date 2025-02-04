'दिल्ली क्राइम' में ही नहीं, Netflix की इन वेब सीरीज में भी है रूह कंपाने वाली कहानी
Shashikant Mishra
| Feb 04, 2025
वेब सीरीज 'अरण्यक' में काफी क्राइम दिखाया गया है.
वेब सीरीज 'बार्ड ऑफ ब्लड' में एक-एक सीन आपको डरा देगा.
वेब सीरीज 'घोल' में काफी खतरनाक कहानी देखने को मिलेगी.
वेब सीरीज 'गन्स एंड गुलाब्स' में क्राइम की कहानी का डोज मिलेगा.
वेब सीरीज 'हसमुख' की कहानी देखकर आपका दिल दहल जाएगा.
वेब सीरीज 'काला पानी' की कहानी क्राइम पर बेस्ड है.
वेब सीरीज 'खाकीः द बिहार चैप्टर' में क्राइम का ओवरडोज दिया गया है.
वेब सीरीज 'किलर सूप' में क्राइम की कहानी देखने को मिलेगी.
वेब सीरीज 'कोहरा' को देखकर आपका डरना तय है.
सेक्रेड गेम्स वेब सीरीज आपको Netflix पर मिल जाएगी.
