नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्में

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Mar 19, 2025

कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ इस लिस्ट में टाॅप पर है.

अजय देवगन के बेटे अमान देवगन की फिल्म 'आजाद' भी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है.

साउथ की मूवी ‘थंडेल’ भी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी.

खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान की फिल्म 'नादानियां', भी आप देख सकते हैं.

द इलैक्ट्रिक स्टेट, नेटफ्लिक्स पर अबतक की सबसे महंगी फिल्म बन गई है.

साउथ के सुपरस्टार अजीत कुमार की फिल्म ‘विदामुयारची’ में आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा.

यामी गौतम और प्रतीक गांधी स्टारर फिल्म 'धूम धाम' भी नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में शामिल है.

नेटफ्लिक्स पर अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ‘पुष्पा - द रूल’ का तेवर कायम है.

आप एक्शन और थ्रिलर से लबरेज फिल्म 'डाकू महाराज' भी देख सकते हैं.

लकी भास्कर, यह फिल्म भी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है

