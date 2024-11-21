दुनियाभर में Netflix पर ट्रेंड कर रहे ये 10 Web Shows, क्रिसमस से पहले लें मजा
| Nov 21, 2024
अंग्रेजी फिल्म 'हॉट फ्रोस्टी' को एक हफ्ते में 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है.
'मीट मी नेक्स्ट क्रिसमस' को अब तक 2 करोड़ 8 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.
फिल्म 'मिनियन्स: द राइज ऑफ गरू' तीसरे नंबर पर नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है.
'एलिटा: बेटल ऐंजल' को अब तक 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.
'फोकस' को अब तक नेटफ्लिक्स पर 95 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.
'रेडी और नॉट' फिल्म नेटफ्लिक्स पर छठे नंबर पर ट्रेंड कर रही है.
सातवें नंबर पर सीरियल किलर फिल्म 'टाइम कट' मौजूद है.
इसके अलावा एक और सीरियल किलर अमेरिकी फिल्म 'डोन्ट मूव' आठवें नंबर पर ट्रेंड कर रही है.
नौवें नंबर पर 'द लॉस्ट सिटी' का नाम शामिल है, जिसे अब तक 64 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.
'रिटर्न ऑफ द किंग: द फॉल एंड राइज' को इस लिस्ट में 10वां स्थान मिला है.
