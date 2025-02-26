Netflix पर गदर काट रही हैं ये 7 फिल्में, 8 हफ्ते से ट्रेंडिंग लिस्ट से नहीं हिली ये मूवी; देखें लिस्ट
Kavita
| Feb 26, 2025
नेटफ्लिक्स पर इन दिनों 7 फिल्में ट्रेंडिंग लिस्ट में धमाल मचा रही है.
यामी गौतम और एक्टर प्रतीक गांधी की फिल्म 'धूम धाम' इस हफ्ते टॉप 1 पर है
अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 दूसरे नंबर पर आ गई है. ये तीन हफ्ते से ट्रेंडिंग लिस्ट में है.
फिल्म 'कधलीका नेरामिलई' भी लोगों को पसंद आ रही है. ये फिल्म तीसरे नंबर पर है.
अमेरिकी हॉरर फिल्म ‘द एक्सोरसिस्ट: बिलीवर’ का भौकाल भी जारी है. चौथे नंबर पर फिल्म पसंद की जा रही है.
फिल्म 'लकी भास्कर' भी टॉप 10 में बनी हुई है. ये फिल्म आपको पसंद आएगी.
कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 आज भी ट्रेंडिंग में है. ये फिल्म छठे नंबर पर है.
हनीमून क्रशर फिल्म सातवें नंबर पर आ गई है.
