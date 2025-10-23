नॉवेल पर बेस्ड हैं ये 6 धांसू क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज, दमदार कहानी खूब आएगी पसंद

Black Warrant

नेटफ्लिक्स की सीरीज ‘Black Warrant’ भी काफी पॉपुलर है. इस फिल्म में तिहाड़ जेल और उसमें रह रहे कैदियों की कहानी दिखाई गई है. इसकी कहानी सुनिल गुप्ता और सुनेत्रा चौधरी की किताब ‘Black Warrant: Confessions of a Tihar Jailer’, से ली गई है.