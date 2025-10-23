नॉवेल पर बेस्ड हैं ये 6 धांसू क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज, दमदार कहानी खूब आएगी पसंद

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Oct 23, 2025

Bard of Blood

इमरान हाशमी स्टारर इस थ्रिलर वेब सीरीज की कहानी बिलाल सिद्दीकी के इसी नाम के नॉवेल पर आधारित है.

Source: Bollywoodlife.com

Selection Day

नेटफ्लिक्स पर मौजूद यह एक बहुत ही शानदार वेब सीरीज है. इस सीरीज की कहानी भारतीय लेखक अरविंद अडिगा के इसी नाम के नॉवेल Selection Day पर आधारित है.

Source: Bollywoodlife.com

Sacred Games

नेटफ्लिक्स की पाॅपुलर वेब सीरीज ‘सेक्रेड गेम्स’ विक्रम चंद्रा के 2006 में प्रकाशित इसी नाम के मशहूर नॉवेल ‘Sacred Games’ पर आधारित है. इस सीरीज की कहानी कमाल की है.

Source: Bollywoodlife.com

Leila

नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ‘Leila’ प्रयाग अकबर के इसी नाम के उपन्यास ‘Leila’ पर आधारित है.

Source: Bollywoodlife.com

Black Warrant

नेटफ्लिक्स की सीरीज ‘Black Warrant’ भी काफी पॉपुलर है. इस फिल्म में तिहाड़ जेल और उसमें रह रहे कैदियों की कहानी दिखाई गई है. इसकी कहानी सुनिल गुप्ता और सुनेत्रा चौधरी की किताब ‘Black Warrant: Confessions of a Tihar Jailer’, से ली गई है.

Source: Bollywoodlife.com

A Suitable Boy

नेटफ्लिक्स पर इस सीरीज को भरपूर प्यार मिला है. इस सीरीज की कहानी प्रसिद्ध लेखक विक्रम सेठ के इसी नाम के मशहूर नॉवेल (A Suitable Boy) पर आधारित है.

Source: Bollywoodlife.com

