नॉवेल पर बेस्ड हैं ये 6 धांसू क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज, दमदार कहानी खूब आएगी पसंद

इमरान हाशमी स्टारर इस थ्रिलर वेब सीरीज की कहानी बिलाल सिद्दीकी के इसी नाम के नॉवेल पर आधारित है.Source: Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स पर मौजूद यह एक बहुत ही शानदार वेब सीरीज है. इस सीरीज की कहानी भारतीय लेखक अरविंद अडिगा के इसी नाम के नॉवेल Selection Day पर आधारित है.Source: Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स की पाॅपुलर वेब सीरीज ‘सेक्रेड गेम्स’ विक्रम चंद्रा के 2006 में प्रकाशित इसी नाम के मशहूर नॉवेल ‘Sacred Games’ पर आधारित है. इस सीरीज की कहानी कमाल की है.Source: Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ‘Leila’ प्रयाग अकबर के इसी नाम के उपन्यास ‘Leila’ पर आधारित है.Source: Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स की सीरीज ‘Black Warrant’ भी काफी पॉपुलर है. इस फिल्म में तिहाड़ जेल और उसमें रह रहे कैदियों की कहानी दिखाई गई है. इसकी कहानी सुनिल गुप्ता और सुनेत्रा चौधरी की किताब ‘Black Warrant: Confessions of a Tihar Jailer’, से ली गई है.Source: Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स पर इस सीरीज को भरपूर प्यार मिला है. इस सीरीज की कहानी प्रसिद्ध लेखक विक्रम सेठ के इसी नाम के मशहूर नॉवेल (A Suitable Boy) पर आधारित है.Source: Bollywoodlife.com
