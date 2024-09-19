नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं ये 10 थ्रिलर फिल्में
Pratibha Gaur
| Sep 19, 2024
विक्रांत मैसी की हालिया रिलीज हुई फिल्म 'सेक्टर 36' फिलहाल नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।
रणबीर की थ्रिलर फिल्म 'एनिमल' भी नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है।
'लापता लेडीज' को भी काफी पसंद किया जा रहा है।
सस्पेंस से भरी करीना कपूर की 'क्रू' फिल्म का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
'फिर आई हसीन दिलरुबा' नेटफ्लिक्स पर खूब ट्रेंड कर रही है।
ऋतिक की 'फाइटर' को भी जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है।
जुनैद खान की 'महाराज' फिल्म काफी पसंद की जा रही है।
शाहरुख खान की 'जवान' फिल्म अब भी नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है।
'आर्टिकल 370' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
अजय देवगन और आर माधवन की 'शैतान' भी नेटफ्लिक्स पर काफी पॉपुलर हो रही है।
