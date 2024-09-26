क्या आपने देखी? नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में ट्रेंड कर रहीं ये 5 सीरीज
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 26, 2024
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' नेटफ्लिक्स पर नंबर वन पर ट्रेंड कर रही है.
'आईसी 814 द कंधार हाईजैक' को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं.
'लव नेकस्ट डोर' इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है.
'एमिली इन पेरिस' को लिस्ट में चौथा स्थान मिला है.
'मॉन्स्टर्स' को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं.
'त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर' को इस लिस्ट में छठा स्थान मिला है.
'द परफेक्ट कपल' को लिस्ट में 7वां स्थान मिला है.
'ट्विलाइट्स ऑफ द गॉड' इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है.
'खाकी' वेब सीरीज को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'द रेलवे मैन' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.
