इस वीकेंड निपटा डालें ओटीटी पर रिलीज हुई ये फिल्में और सीरीज, कहानी और क्लाइमैक्स दिमाग घुमा देंगे
Shreya Pandey
| Jan 31, 2025
छत्रपति शिवाजी महाराज के छिपे हुए खजाने की खोज वाली ‘द सीक्रेट ऑफ द शिलेडर्स’ को आप डिज़्नी+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की ‘पुष्पा 2’ को आप नेटफ्लिक्स पर सकते हैं. इस फिल्म का इंतजार फैंस को बेसब्री से था.
‘द स्टोरीटेलर’ डिज़्नी+हॉटस्टार पर 28 जनवरी से स्ट्रीम हुई. इसमें परेश रावल, आदिल हुसैन, नसीरुद्दीन शाह नजर आएंगे.
क्राइम-थ्रिलर पसंद करने वाले लोग ज़ी5 पर रिलीज हुई मलयामल फिल्म ‘आइडेंटिटी’ को देख सकते हैं.
बॉलीवुड फिल्म ‘साले आशिक’ 1 फरवरी से सोनी लिव पर स्ट्रीम किया जाएगा.
हॉलीवुड की फिल्म ‘यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड’ 30 जनवरी से ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.
‘द रिक्रूट’ का दूसरा सीजन 30 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है.
