हॉटस्टार पर सितंबर में धूम मचाने आ रही हैं ये नई फिल्में और वेब सीरीज

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 04, 2024

राघव जुयाल की फिल्म 'किल' 6 सितंबर को हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है।

Source: Bollywoodlife.com

क्राइम कॉमेडी सीरीज 'सियोल बस्टर्स' भी 11 सितंबर को हॉटस्टार पर देखने को मिलेगा।

Source: Bollywoodlife.com

रियलिटी शो 'लॉस चावेज' 11 सितंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा।

Source: Bollywoodlife.com

‘लेगो स्टार वार्स: रीबिल्ड द गैलेक्सी’ 13 सितंबर को हॉटस्टार पर रिलीज होने वाला है।

Source: Bollywoodlife.com

'गोली सोडा' सीरीज 13 सितंबर को हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी।

Source: Bollywoodlife.com

मिनी-सीरीज 'अगाथा' 18 सितंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी।

Source: Bollywoodlife.com

सीरीज 'ताजा खबर' का सीजन 27 सितंबर को हॉटस्टार पर रिलीज होने वाला है।

Source: Bollywoodlife.com

‘आयला एंड द मिरर्स’ 27 सितंबर को हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 20 साल में इतनी बदल गई 'वीर जारा' की स्टार कास्ट

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.