जी5 की इन क्राइम फिल्मों को देख हलक में अटक जाएगी जान

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Sep 12, 2024

चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट में क्राइम और थ्रिलर में रोमांस का तड़का लगाया है।

डायल 100 भी शानदार फिल्म है, जिसका क्राइम आपको हिला देगा।

जीनियस शानदार फिल्म है, जिसका एक्शन और क्राइम देख मजा आ जाएगा।

गजनी आमिर खान की फिल्म है। फिल्म की कहानी लोगों को खूब पसंद आई।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हड्डी आपके रोंगटे खड़े कर देने का काम करेगी।

ऑपरेशन जावा को देखकर आपको मजा आ जाएगा।

कुट्ट्रम 23 साउथ फिल्म है, जिसमें क्राइम का जिक्र है।

एनएच 10 में अनुष्का शर्मा की फिल्म है, जिसका एक्शन-क्राइम आपके रोंगटे खड़े कर देगा।

यू-टर्न आलिया फर्नीचरवाला की फिल्म है। ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आई।

हैक्ड हिना खान की फिल्म है, जिसकी क्राइम और टेक्नोलॉजी का अलग ही मामला दिखाया है।

