ये 5 हॉरर-कॉमेडी फिल्में OTT पर मचा रही हैं गदर, जिन्हें देख भूल जाएंगे प्रभास की 'द राजा साब'

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 09, 2026

9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली प्रभास स्टारर फिल्म 'द राजा साब' का हर तरफ शोर है.

लोग प्रभास की इस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन इससे पहले ही OTT पर 5 मूवीज गदर मचा रही है.

रजनीकांत और ज्योतिका स्टारर फिल्म 'चंद्रमुखी' जो एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है और इसे आप जियो हॉटस्टार या अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

अक्षय कुमार की 'भूल भुलैया' अब तक की बॉलीवुड की सबसे अच्छी हॉरर कॉमेडी फिल्मों में से एक है. इसे आप नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

इमोशनल, मजेदार और डरावने सीन्स से भरी अमिताभ बच्चन की फिल्म 'भूतनाथ' भी एक बेहतरीन हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसे आप जियो हॉटस्टार या प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं

राघव लॉरेंस, आर. सरथकुमार और कोवई सरला की 'कंचना' बेस्ट हॉरर-कॉमेडी फिल्म है. जिसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी की फिल्म 'स्त्री' एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े थे. इसे आप प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

