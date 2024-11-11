नेटफ्लिक्स पर 'क्वीन ऑफ टियर्स' से भी बेहतरीन हैं ये 9 कोरियन रोमांटिक ड्रामा
| Nov 11, 2024
नेटफ्लिक्स पर कई ऐसे कोरियन रोमांटिक ड्रामा हैं जो 'क्वीन ऑफ टियर्स' से भी ज्यादा अच्छे हैं.
नेटफ्लिक्स पर रोमांटिक कोरियन ड्रामा 'लव नेक्स्ट डोर' काफी फेमस हो रहा है.
कोरियन ड्रामा 'नेवरदलेस' में एक्टर सॉन्ग कांग एक्ट्रेस हान सो-ही के साथ एक रोमांटिक केमेस्ट्री में दिख रहे हैं.
कोरियन ड्रामा 'समथिंग इन द रैन' में आप एक्टर जंग हे-इन को रोमांस करते देख सकते हैं.
ली मिन-हो का ड्रामा 'द लेजेंड ऑफ द सी' भी एक रोमांटिक ड्रामा है.
नेटफ्लिक्स पर आप पार्टनर के साथ कोरियन ड्रामा 'बिजनेस प्रोपोजल' भी एंजॉय कर सकते हैं.
एक्टर जंग की-योंग का रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा 'स्वीट एंड साॅर' भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
'वन स्प्रिंग नाइट' भी एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें आपको एक्टर जंग हे-इन दिखने को मिलेंगे.
एक्ट्रेस सॉन्ग हाय-क्यो का फेमस ड्रामा 'एनकाउंटर' आपको खूब पसंद आएगा.
के ड्रामा इंडस्ट्री के फेमस एक्टर किम वू-बिन ड्रामा 'ऑर ब्लूज' में एक्ट्रेस शिन मिन-ए के साथ नजर आए थे. इसे फैंस ने काफी पसंद भी किया था.
