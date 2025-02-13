Hotstar Myster Thriller: चाणक्य जैसे दिमाग वाले भी नहीं समझ पाएंगे इन मिस्ट्री फिल्मों का सस्पेंस

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Feb 13, 2025

कार्तिक आर्यन की 'फ्रेडी' मूवी में भी आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी.

आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर साई पल्लवी की 'अथिरन' मूवी जरूर देखें.

'टूवंटी वन ग्राम' फिल्म की मिस्ट्री बहुत गहरी है.

'निबुनन' फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मिल जाएगा.

'किस्किंधा कांडम' फिल्म को भी आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हैं.

सारा अली खान और विक्रांत मैसी की फिल्म 'गैसलाइट' भी मिस्ट्री से भरपूर है.

यामी गौतम की 'ए थर्सडे' फिल्म भी हॉटस्टार पर अवेलेबल है.

'ओप्पम' फिल्म आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जरूर देखें.

'मंगलवारम' फिल्म में भी आपको जबरदस्त मिस्ट्री देखने को मिलेगी.

