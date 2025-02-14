ये 9 मलयालम फिल्में हैं क्राइम और सस्पेंस का बेजोड़ कॉम्बिनेशन, OTT पर मिलेगा हिंदी वर्जन
Pratibha Gaur
| Feb 14, 2025
'अंजाम पथिरा' फिल्म का हिंदी डब वर्जन आप सन नेक्स्ट पर देख सकते हैं.
'कोरोना पेपर्स' का हिंदी वर्जन आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगा.
मलयालम फिल्म 'गोलम' का हिंदी डब वर्जन प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है.
अमेजन प्राइम वीडियोज पर आप 'जोसेफ' का हिंदी डब वर्जन देख सकते हैं.
'कासरगोल्ड' का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
'कुरुति' फिल्म का हिंदी वर्जन भी अमेजन प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
'ऑपरेशन जावा' फिल्म का हिंदी डब वर्जन आप जी5 पर देख सकते हैं.
'पुलिमाड़ा' का हिंदी वर्जन भी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.
'टर्बो' फिल्म का हिंदी डब वर्जन आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
