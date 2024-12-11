साल 2024 में हीरो से विलेन बने ये 5 एक्टर, एक तो लड़कियों को बनाता था शिकार
Dec 11, 2024
साल 2024 में कई ऐसे एक्टर्स हैं, जो सीधा हीरो से विलेन बनकर फैंस के बीच छा गए हैं.
इस लिस्ट में पहला नाम जयदीप अहलावत का है.
वह महाराज सीरीज में रईस यदुनाथ महाराज के रोल में दिखे थे.
विक्रांत मैसी सीरीज सेक्टर 36 में एक साइकोपैथिक किलर के रूप में दिखे थे.
विक्रांत सीरीज में मासूम बच्चों को अपना निशाना बनाते हुए दिखे थे.
वेब सीरीज दो पत्ती से शहीर शेख ने ओटीटी की दुनिया में फिल्मी डेब्यू किया है.
इस सीरीज में शहीर अपनी पत्नी पर जुल्म करता है.
फिर आई हसीन दिलरुबा में सनी कौशल विलेन के रूप में नजर आए हैं.
बंसी साहू के किरदार में आदित्य साहू ने भक्षक मूवी में खूब दहशत परोसी है.
इस रोल में उन्हें काफी पसंद किया गया था.
