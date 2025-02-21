फ्राइडे होगा ओटीटी पर धमाका, Daaku Maharaj समेत ये फिल्में हो रहीं रिलीज
Pratibha Gaur
| Feb 21, 2025
नंदमुरी बालाकृष्णा और उर्वशी रौतेला की फिल्म 'डाकू महाराज' आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
साकिब सलीम और सबा आजाद स्टारर वेब सीरीज 'क्राइम बीट' भी 21 फरवरी को रिलीज होगी.
बता दें कि 'क्राइम बीट' सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज किया जाएगा.
तमिल कॉमेडी सीरीज 'ऑफिस' भी आज ही जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी.
'ऊप्स अब क्या', जेन द वर्जिन का हिंदी वर्जन है. यह शो भी आज ही जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगा.
पॉपुलर वेब सीरीज 'रीचर' का तीसरा सीजन प्राइम वीडियोज पर रिलीज होगा.
'जीरो डे' यह पॉलिटिकल थ्रिलर वेब सीरीज 20 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है.
पॉपुलर टीवी शो 'सीआईडी' को अब आप नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे. यह शो 22 फरवरी से ओटीटी पर दस्तक देगा.
