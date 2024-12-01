Meiyajhagan समेत OTT पर मौजूद इन 9 फिल्मों में दिखाए गए Bromance के कायल हुए लोग
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 01, 2024
आमिर खान की फिल्म 'दिल चाहता है' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म 'काई पो चे' को भी आप नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जॉन अब्राह्म से लेकर अभिषेक बच्चन की फिल्म 'दोस्ताना' को आप प्राइम वीडियोज पर भी देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'3 इडियट्स' फिल्म को भी आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ब्रोमेंस से भरपूर आमिर खान की फिल्म 'रंग दे बसंती' भी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.
Source:
Bollywoodlife.com
'मेयाझगन' फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
Source:
Bollywoodlife.com
'मंजुमेल बॉयज' फिल्म को आप डिज्नी + हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'आवेशम' फिल्म भी प्राइम वीडियोज पर मौजूद है.
Source:
Bollywoodlife.com
'वर्षांगाल्लकु शेषम' फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ये है Netflix की मोस्ट वॉच्ड Web Series, जल्द रिलीज होगा दूसरा पार्ट
अगली वेब स्टोरी देखें.