OTT Release Of The Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल मचाएंगी ये मूवीज और वेब सीरीज
Pratibha Gaur
| Jan 24, 2025
'सिवारापल्ली' वेब सीरीज अमेजन प्राइम वीडियोज पर 24 जनवरी को रिलीज हुई है.
बता दें कि यह सीरीज जितेंद्र कुमार की 'पंचायत' वेब सीरीज का हिंदी वर्जन है.
मिथिला पालेकर और अमोल पाराशर का शो 'स्वीट ड्रीम्स' भी आज यानी 24 जनवरी को डिज्नी+हॉटस्टार पर रिलीज हुआ है.
मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म 'द सैंड कैसल' भी 24 जनवरी को ही नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है.
आर माधवन की फिल्म 'हिसाब बराबर' जी5 पर रिलीज हो चुकी है.
रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'शाफ्टिड' भी आज यानी 24 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है.
'राजाकर' यह हिस्टोरिकल ड्रामा भी 24 जनवरी को अहा ऐप पर रिलीज हुआ है.
इस फिल्म में हैदराबाद में हुए नरसंघार की खौफनाक घटना को दिखाया गया है.
