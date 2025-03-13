Holi पर फुल ऑन होगा एंटरटेनमेंट, एक साथ रिलीज होंगी ये 8 फिल्में और वेब सीरीज
Kavita
| Mar 13, 2025
होली के दिन ओटीटी पर ढेर सारी फिल्में और वेब सीरीज आने वाली हैं.
होली के मौके पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आचारी बा रिलीज होने वाली है.
साउथ फिल्म एजेंट सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी, जिसका एक्शन आपको पसंद आएगा.
प्राइम वीडियो पर अर्जुन फाल्गुन को आप देख सकते हैं.
आजाद भी नेटफ्लिक्स पर आने वाली है.
अमेजन प्राइम पर अभिषेक बच्चन की बी हैप्पी रिलीज होगी.
कॉमेडी फिल्म द इलेक्ट्रिक स्टेट नेटफ्लिक्स पर आप देख सकते हैं.
कंगना रनौत की इमरजेंसी भी ओटीटी पर आ रही है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आएगी.
उत्कर्ष शर्मा की फिल्म वनवास जी5 पर स्ट्रीम होने वाली है.
