OTT Release This Week: दिसंबर के थर्ड वीक में एंटरटेन करेंगी ये सीरीज और मूवीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 15, 2024
'मूनवॉक' जियो सिनेमा पर 20 दिसंबर से स्ट्रीम होने वाली है.
'पानी' 20 दिसंबर को सोनी लिप पर आने वाली है.
'यो यो हनी सिंह: फेमस' नेटफ्लिक्स पर 20 दिसंबर को रिलीज होगी.
'गर्ल्स विल बी गर्ल्स' 18 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर आएगी.
'द सिक्स ट्रिपल एट' 20 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर आएगी.
'फेरी 2' नेटफ्लिक्स पर 20 दिसंबर से रिलीज होने वाली है.
'बीस्ट गेम्स' प्राइम वीडियो पर 19 दिसंबर से स्ट्रीम होगी.
