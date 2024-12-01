OTT Release This Week: दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा धमाका जब आएंगी ये सीरीज और मूवीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 01, 2024
'अग्नि' प्राइम वीडियो 6 दिसंबर को रिलीज होगी.
'अमरन' 5 दिसंबर को नेटप्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.
'जिगरा' नेटफ्लिक्स पर 6 दिसंबर को रिलीज होगी.
'लाइट शॉप' 4 दिसंबर हॉटस्टार पर आने वाली है.
'मायरी' 6 दिसंबर जी5 पर आने वाली है.
'मैरी' नेटफ्लिक्स पर 6 दिसंबर को आएगी.
'द ओनली इन द ऑरकेस्ट्रा' नेटफ्लिक्स 4 दिसंबर पर स्ट्रीम होगी.
'तनाव सीजन 2' के बचे हुए एपिसोड 6 दिसंबर से सोनी लिव पर आएंगे.
