OTT Releases This Week: 2024 के लास्ट वीक में रिलीज होंगी ये सीरीज और मूवीज
Shashikant Mishra
| Dec 22, 2024
'डॉक्टर्स' जियो सिनेमा पर 27 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.
'डॉक्टर्स' में शरद केलकर, हरलीन सेठी, विराफ पटेल, आमिर अली और विवान शाह हैं.
'खोज परछाइयों के उस पार' 27 दिसंबर को जी5 पर आएगी.
'खोज परछाइयों के उस पार' में शारिब हासमी, अनुप्रिया गोयनका और आमिर दलवी नजर आएंगे.
'कुल्पा तुया' प्राइम वीडियो पर 27 दिसंबर को आने वाली है.
'स्क्विड गेम 2' नेटफ्लिक्स पर 26 दिसंबर को दस्तक देगी.
'व्हाट इफ...? सीजन 3' हॉटस्टार पर 22 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है.
