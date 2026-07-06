OTT पर इस हफ्ते मचेगा गदर! 'इक्का' से 'पेड्डी' तक, रिलीज हो रही हैं ये 7 फिल्में-सीरीज
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 06, 2026
ओटीटी लवर्स के लिए ये हफ्ता बेहद शानदार होने वाला है, क्योंकि इस वीक एक-दो नहीं बल्कि 7 फिल्में और सीरीज तहलका मचाने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सिनेमाघरों के बाद अब 'पति पत्नी और वो 2' ओटीटी पर आ रही है. यह 10 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकेगी.
Source:
Bollywoodlife.com
राम चरण और जाह्नवी कपूर की सुपरहिट स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'पेड्डी' भी OTT पर रिलीज के लिए तैयार है. यह 9 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
केरल-तमिलनाडु बॉर्डर की कहानी पर बनी 'बाल्टी' मलयालम एक्शन-ड्रामा फिल्म है जिसमें शेन निगम लीड रोल में हैं. यह 10 जुलाई को सोनी लिव पर रिलीज होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
'शिपरेक्ड: नाइटमेयर एट सी' डॉक्यूमेंट्री साल 2012 में हुए कोस्टा कॉनकोर्डिया लग्जरी क्रूज शिप हादसे की खौफनाक सच्चाई और रेस्क्यू ऑपरेशन को दिखाती है. जो 10 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
'ट्राइंग सीजन 5' एक ऐसे कपल की कहानी है, जो माता-पिता बनने के लिए एडॉप्शन का फैसला करते हैं और उनकी जिंदगी बदल जाती है. इसके नए एपिसोड 8 जुलाई से प्राइम वीडियो पर आ रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'अंटिल द टी-शर्ट ड्राइज' यह एक जापानी सीरीज है, जिसकी कहानी एक 40 साल की एडिटर और उसके पति के एक्सीडेंट के बाद आए मोड़ के इर्द-गिर्द घूमती है. यह ड्रामा सीरीज 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
सनी देओल और अक्षय खन्ना की फिल्म 'इक्का' का फैंस को काफी समय से इंतजार है. यह एक दिलचस्प कोर्टरूम ड्रामा है, जो 10 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने जा रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने की दूसरी शादी? दुल्हन वाला लुक हुआ वायरल
अगली वेब स्टोरी देखें.