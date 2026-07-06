OTT पर इस हफ्ते मचेगा गदर! 'इक्का' से 'पेड्डी' तक, रिलीज हो रही हैं ये 7 फिल्में-सीरीज

'अंटिल द टी-शर्ट ड्राइज' यह एक जापानी सीरीज है, जिसकी कहानी एक 40 साल की एडिटर और उसके पति के एक्सीडेंट के बाद आए मोड़ के इर्द-गिर्द घूमती है. यह ड्रामा सीरीज 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. Source: Bollywoodlife.com