OTT पर पड़ी हैं ये 7 धुआंधार सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म, हिंदी में देखने के बाद 360° घूम जाएगा माथा

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jul 16, 2025

Forensic

इस क्राइम थ्रिलर का क्लाइमेक्स आपका दिमाग हिला देगा.

Anjaam Pathiraa

यह एक कमाल की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है. इसे आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं.

Mumbai Police

इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर को देखकर आप हैरान रह जाएंगे.

Joseph

यह एक इन्वेस्टीगेशन फिल्म है, जिसमें एक रिटायर ऑफिसर एक रहस्यमय मामले की जांच करता है.

Memories

इस फिल्म में एक मर्डर के बाद कई राज खुलते हैं.

Kuruthi

इस फिल्म का सस्पेंस देखकर आपका दिल दहल उठेगा.

Cold Case

यह एक शानदार सस्पेंस फिल्म है. फिल्म में मर्डर मिस्ट्री की कहानी कुछ ऐसी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

