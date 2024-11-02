नेटफ्लिक्स की इन 9 हॉरर फिल्मों को करें एन्जॉय, वीकेंड बन जाएगा झक्कास
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 02, 2024
'ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट' एक बहुत ही डरावनी फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'द कॉन्ज्यूरिंग' में एड और लॉरेन वॉरेन की कहानी दिखाई है, जो एक भूतिया फार्महाउस की जांच करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'हेरिडिटरी' एक परिवार की कहानी है, जो दादी के मौत के बाद अजीब तरह की घटनाओं का सामना करता है.
Source:
Bollywoodlife.com
'थैंक्सगिविंग' एक भूतिया फिल्म है, इसे आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में हॉरर फिल्म 'द विच' का नाम भी शामिल है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'वेरोनिका' 1991 की मैड्रिड की असली घटना पर आधारित है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'इट फॉलोज' एक लड़की के भयानक अभिशाप की कहानी पर बेस्ड है.
Source:
Bollywoodlife.com
'द रिचुअल' फिल्म में चार दोस्तों की कहानी दिखाई गई है जो स्वीडिश के जंगल में किसी आत्मा का सामना करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हॉरर फिल्म 'ईविल डेड राइज' का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इस वीकेंड OTT पर देखें साउथ की ये वेब सीरीज, मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज
अगली वेब स्टोरी देखें.