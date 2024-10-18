नेटफ्लिक्स और प्राइम पर उपलब्ध इन फिल्मों से बनाएं अपने मूड को तरोंताजा, वीकेंड बन जाएगा यादगार
Ankita Kumari
| Oct 18, 2024
अक्षय कुमार की फिल्म 'खेल-खेल में' को आप नेटफ्लिक्स पर एन्जॉय कर सकते हैं.
थलापति विजय की सुपरहिट फिल्म 'गोट' में भर-भरकर एक्शन देखने को मिलेगा.
थ्रिलर फिल्म 'सीटीआरएल' में अनन्या पांडे ने जबरदस्त एक्टिंग की है.
नेटफ्लिक्स पर आप फिल्म 'सेक्टर 36' का लुत्फ उठा सकते हैं.
हॉरर फिल्म 'आउटसाइड' को आप अकेले नहीं देख पाओगे.
क्राइम थ्रिलर फिल्म 'सवी' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'मडगांव एक्सप्रेस' फिल्म ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है.
फिल्म 'बैड न्यूज' में विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी ने दर्शकों को खूब हंसाया.
नेटफ्लिक्स पर मौजूद हॉरर फिल्म 'चकी' भी काफी डरवानी है.
